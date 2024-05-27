В России закроют мессенджер ICQ

VK планирует закрыть мессенджер ICQ. Он прекратит свою работу 26 июня, сообщает пресс-служба компании.

«VK сфокусируется на развитии «VK Мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Для усиления экспертизы к командам продуктов присоединятся сотрудники ICQ», — говорится в сообщении.

Система мгновенного обмена сообщениями ICQ была создана израильской компанией Mirabilis в 1996 году. Позже ее приобрела американская AOL, а в апреле 2010 года — российская Mail.ru Group.

В 2000-е годы ICQ был самым популярным способом общения в российском сегменте интернета. К 2013 году его аудитория в стране насчитывала более 8 млн. пользователей.

Последнее масштабное обновление мессенджера состоялось в 2020 году на фоне пандемии Covid-19.