Acer представил свою первую 3D-камеру

Компания Acer представила свою первую 3D-камеру под названием SpatialLabs Eyes Stereo. Камера получила 8 Мп датчик (f/2.0, фокусное расстояние 3 мм), она способна делать фотографии с разрешением 7680×2160 или 3840×2160 пикселей, а также записывать видео формата side-by-side в трех разрешениях: 7680×2160 пикселей (30 к/с), 3840×2160 пикселей (60 к/с) и 3840×2160 пикселей (30 к/с). Поддерживается автоматическая фокусировка, электронная стабилизация изображений, есть ручной режим съемки.

SpatialLabs Eyes Stereo выполнена в защищенном корпусе, имеет встроенное зеркало для создания селфи, алюминиевую вставку для защиты объектива, а также встроенный микрофон, слот для карты microSD и порт USB Type-C для зарядки. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 1500 мАч.

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Камера поддерживает прямую трансляцию 3D-видео на популярные платформы, такие как YouTube, а также совершать 3D-звонки через Microsoft Teams, Zoom или Google Meet.

Acer SpatialLabs Stereo Eyes поступит в продажу в США в третьем квартале за $549.