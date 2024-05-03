Казахстан планирует развивать дата-центры в сотрудничестве с Microsoft и Google

По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, на данное время в Казахстане насчитывается 51 центр обработки данных (ЦОД). По сообщению агентства Kazinform, Министерство ведет переговоры с корпорациями Microsoft и Google для открытия центров обработки данных на территории Казахстана.

О проектах в области дата-центров рассказал вице-министр цифрового развития Аскар Жамбакин. По его словам, за последние пять лет количество стойко-мест в ЦОД Казахстана увеличилось приблизительно в два раза. Общая загрузка дата-центров в республике составляет примерно 76%, в государственной инфраструктуре – 97%.

В настоящее время в Казахстане реализуются несколько проектов по строительству ЦОД. В частности, АО Kazteleport развернет дата-центр на 200 стоек, тогда как ТОО «Инфраструктура Казахстана» создает площадку на 4 тыс. стоек. «Инвесторы приходят в этот сектор. Также мы приглашаем сейчас зарубежные компании, ведем переговоры с Microsoft, Google для открытия центров обработки данных на территории Казахстана», — сказал Жамбакин.

Летом прошлого года Apple, Google и Microsoft заявили о готовности расширить свое присутствие на территории этой республики. В начале апреля 2023 года стало известно, что Microsoft откроет мультирегиональный хаб, который будет базироваться в Казахстане. Деятельность хаба будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан. Кроме того, есть планы по сотрудничеству Казахстана с Google и Amazon Web Services (AWS) в сфере ИИ.