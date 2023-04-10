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11 апреля, 2023
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Казахстан станет мультирегиональным хабом Microsoft

Microsoft

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) и Генеральное консульство Казахстана в Сан-Франциско (США) достигли договоренности с корпорацией Microsoft об открытии мультирегионального хаба в республике. Об этом стало известно в ходе двусторонней встречи министра цифрового развития Багдата Мусина и генерального директора Microsoft по Казахстану Сергея Лещенко.

Деятельность хаба будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

Глава МЦРИАП Багдат Мусин считает, что появление в стране хаба такой крупной технологической компании позволит Казахстану «стать центром притяжения технологий и передовых решений в региональном масштабе».

«Так, будучи центром технологического развития и инноваций Microsoft, хаб сможет стать драйвером развития человеческого капитала и укрепления национальной экономики через стимулирование производства и экспорта продукции несырьевых технологических отраслей», — отметил Мусин.

Сергей Лещенко высказал мнение, что создание регионального хаба Microsoft в стране имеет большое значение.

«В вашей стране имеется вся соответствующая инфраструктура. Мы с удовольствием будем работать здесь и реализовывать совместные проекты», — заверил Лещенко.

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