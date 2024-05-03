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3 мая, 2024
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Apple отчиталась о падении продаж iPhone и iPad во втором квартале 2024 финансового года

Apple

Компания Apple опубликовала отчет за второй квартал 2024 финансового года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, многие показатели упали. Общая выручка за квартал сократилась на 4% и составила $90,75 млрд., чистая прибыль — $23,64 млрд. (-2%).

За отчетный период продажи iPhone принесли компании $45,96 млрд. (-10%). Apple получает от реализации смартфонов чуть более половины своей выручки, и этот вид продукции по-прежнему очень важен для бизнеса компании. Продажи iPad составили $5,6 млрд. (-17%), а продажи Mac показали рост до $7,45 млрд. (+4%). Новые модели iPad компания не выпускала с 2022 года и это негативно сказывается на продажах. Как ожидается, новые планшеты Apple будут представлены на мероприятии 7 мая.

Носимые устройства принесли $7,9 млрд. (-10%) выручки, доход от сервисов достиг $23,9 млрд. (+14,2%). Общее число платных подписчиков превысило 1 млрд. Количественную оценку первым продажам гарнитур дополненной реальности Vision Pro руководство Apple пока дать не готово, отмечая, что эта категория продуктов только начинает свой рыночный путь.

Продажи всей продукции Apple на рынке Китая снизились до $17,8 млрд. (-8%), но продажи iPhone за квартал выросли. Тим Кук заявил, что весьма уверен в китайском рынке, если говорить о долгосрочной перспективе, а не ближайших неделях.

Вместе с тем Apple объявила о рекордном выкупе акций на сумму $110 млрд., компания подняла размер дивидендов с $0,24 до $0,25 на акцию. Квартальный прогноз на текущий период компания не опубликовала, но Тим Кук в интервью CNBC заявил, что во втором квартале рассчитывает на рост выручки на несколько процентов.

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