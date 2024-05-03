ASUS выпустил роутеры линейки TUF с поддержкой Wi-Fi 7 и ИИ-функциями

Компания ASUS представила в Китае два новых роутера линейки TUF. Новые устройства предназначены для геймеров, они получили высокую пропускную способность, поддержку Mesh-сетей, а также стандарта Wi-Fi 7.

Модель TUF Little Tornado Pro BE6500 основана на четырехъядерном процессоре Qualcomm с тактовой частотой 1,5 GHz. Роутер получил шесть антенн. Максимальная скорость передачи данных через один из двух портов Ethernet составляет 2,5 Гбит/с. По Wi-Fi 7 скорость может достигать 6,5 Гбит/с. Роутер также получил встроенную функцию ускорения, порт WAN и три разъема LAN.

Младшая модель TUF Little Tornado BE3600 оснащена более слабым процессором Broadcom. Роутер имеет только четыре антенны и один разъем Ethernet (2,5 Гбит/с). Максимальная скорость беспроводного соединения составляет 3,6 Гбит/с.

Обе модели оснащены 1 Gb оперативной памяти и накопителем на 256 Mb. Роутеры поддерживают различные ИИ-функции, в числе которых производитель выделяет автоматическую оптимизацию работы Mesh-сети.

Цена модели ASUS TUF Little Tornado Pro BE6500 в Китае составляет $111, BE3600 — $69. О доступности роутеров в других регионах информации пока нет.