Epic Games Store бесплатно отдает средневековый слэшер Chivalry 2

В Epic Games Store очередная недельная бесплатная раздача. На этот раз можно бесплатно получить игру Chivalry 2 от Tripwire Interactive и Torn Banner Studios. Акция продлится до 6 июня 19:00 по бакинскому времени.

Chivalry 2 – это многопользовательский слэшер от первого лица, вдохновленный битвами из исторических фильмов. Игроков ждут средневековые битвы во всей своей красе со сражениями на мечах, залпами горящих стрел и осадами замков. В Steam игра заслужила очень положительные отзывы и часто получает обновления.

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Специально к раздаче разработчики Chivalry 2 подготовили первую в истории игры неделю двойного опыта.

Следующая бесплатная игра в Epic Games Store пока неизвестна.