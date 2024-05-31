Epic Games Store бесплатно отдает средневековый слэшер Chivalry 2

В Epic Games Store очередная недельная бесплатная раздача. На этот раз можно бесплатно получить игру Chivalry 2 от Tripwire Interactive и Torn Banner Studios. Акция продлится до 6 июня 19:00 по бакинскому времени.
Chivalry 2 – это многопользовательский слэшер от первого лица, вдохновленный битвами из исторических фильмов. Игроков ждут средневековые битвы во всей своей красе со сражениями на мечах, залпами горящих стрел и осадами замков. В Steam игра заслужила очень положительные отзывы и часто получает обновления.
Специально к раздаче разработчики Chivalry 2 подготовили первую в истории игры неделю двойного опыта.
Следующая бесплатная игра в Epic Games Store пока неизвестна.