Bose выпустил колонку SoundLink Max с мощным звуком и 20-часовой автономностью

Компания Bose представила новую Bluetooth-колонку SoundLink Max с высококачественным звуком. Модель получила защищенный корпус, мощные характеристики и отличную автономность. Новая беспроводная колонка является самой большой моделью в линейке компании. Корпус, длиной более 26 см и весом 2,27 кг, оснащен съемной ручкой и защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Если в разъем попала влага, гаджет «проинформирует» пользователя, что заряжать устройство нельзя.

Помимо модуля Bluetooth 5.3 с поддержкой одновременного сопряжения с несколькими устройствами, колонка получила 3,5-мм порт AUX. С помощью функции SimpleSync колонку можно объединить в одну сеть с наушниками, колонками и саундбарами Bose.

Поддерживаются кодеки SBC и AAC, и технология Qualcomm Snapdragon Sound, которая обеспечивает совместимость с AptX Adaptive, высококачественный звук и позволяет регулировать битрейт. Пользователи также могут настроить параметры эквалайзера через приложение Bose.

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Bose SoundLink Max получила встроенную батарею, которая обеспечивает 20 часов автономной работы. Также модель можно использовать в качестве павербанка для зарядки смартфона или другого гаджета через порт USB-C. Есть функция Google Fast Pair быстрого сопряжения с Android-смартфонами.

Цена Bose SoundLink Max составляет $399, в продаже колонка появится 16 мая. Доступные цвета корпуса: черный и светло-голубой.