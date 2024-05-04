Statcounter: Google Chrome — самый используемый браузер в мире

Онлайн-сервис Statcounter обновил статистику по мировому рынку мобильных и десктопных браузеров по итогам апреля 2024 года. Согласно свежим данным, Google Chrome, как и раньше, остается самым используемым браузером в мире, но и его конкуренты также немного нарастили свою аудиторию. Доля десктопной версии Google Chrome за прошлый месяц увеличилась до 65,93% (+0,17%), мобильной версии — 65,67% (+0,39%).

На второй строчке рейтинга расположился Microsoft Edge с долей 12,81% (+0,12%). В мобильном сегменте доля этого браузера составляет всего 0,39%. Третье место у Safari с показателем в 8,45% (+0,19%). На смартфонах и планшетах браузер занимает 23,77% рынка.

На четвертом месте — Mozilla Firefox (6,67% десктопного рынка и 0,6% мобильного). На пятом – Opera с долей десктопного рынка 3,09%, но в мобильном сегменте браузер занимает четвертое место с долей 2,17%.

Samsung Internet представлен только в мобильном сегменте, где занимает третью строчку рейтинга (4,33%).