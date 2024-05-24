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25 мая, 2024
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Asus ROG Strix XG27UCG — ЖК-монитор с поддержкой двух режимов работы: 1080р/320 Hz и 4К/160 Hz

Asus ROG Strix XG27UCG

Компания Asus представила 27-дюймовый игровой монитор ROG Strix XG27UCG. Устройство позиционируется как первый в мире ЖК-монитор с функцией переключения режимов работы.

Asus ROG Strix XG27UCG

С помощью горячей клавиши можно переключаться между разрешением 4K с частотой обновления 160 Hz и разрешением Full HD с частотой 320 Hz. Подобная технология уже встречалась на рынке, но она применялась только в OLED-мониторах, например, в ROG Swift OLED PG32UCDP.

Asus ROG Strix XG27UCG использует матрицу Fast IPS с плотностью 164 пикселей на дюйм и временем отклика 1 мс. Монитор предлагает различные варианты подключения, включая USB Type-C (DP Alt Mode, Power Delivery), DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1.

Производитель не стал раскрывать точную дату выхода и цену нового монитора.

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