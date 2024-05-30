ARM представил новое поколение ядер Cortex и обновил графику Immortalis

Компания ARM представила новые процессорные ядра Cortex-X925, Cortex-A725, Cortex-A520, а также графический ускоритель Immortalis G925. Новые решения лягут в основу будущих 3-нм процессоров.

Мощное ядро Cortex-X925, пришедшее на смену Cortex-X4, получило ряд конструктивных изменений. Ядро работает на частоте более 3,6 GHz. Среди его основных преимуществ компания выделяет повышение производительности до 36% выше в сравнении с Cortex-X4. Производительность в ИИ-задачах выше на 46%. Объем кеш-памяти второго уровня составляет 3 Mb. Производителям будут доступны конфигурации из 14 ядер X925 — системы найдут применение в ARM-ноутбуках и компактных игровых консолях нового поколения.

Производительное ядро Cortex-A725 обещает 25% рост энергоэффективности и на 35% большую производительность по сравнению с A720, а также улучшенную пропускную способность. Компания заявляет об увеличении объема кеша L1 до 1 Mb, а также о снижении времени задержки при обращении к кеш-памяти L3 на 20%.

Маломощное ядро Cortex-A520 практически не изменились по сравнению с предыдущим поколением. Оно сохранило старую архитектуру, но было оптимизировано для 3-нм техпроцесса. Как утверждает ARM, более плотная компоновка транзисторов улучшила энергоэффективность ядра на 15%.

Флагманский графический ускоритель Immortalis G925 получил до 24 ядер, в прошлом поколении было 16 ядер максимум. В сравнении с Immortalis-G720, новый GPU стал быстрее в графических вычислениях на 37% и до 52% в задачах, где используется трассировка лучей, а потребление энергии снизилось на 30%. Кроме того, новый ускоритель на 34% быстрее в задачах машинного обучения и ИИ. Также ARM представил решения попроще: Mali-G725 и G625, которые предлагают от 1 до 9 ядер.

Все новинки компании будут использоваться в составе процессоров флагманских смартфонов в конце 2024-начала 2025 годов.