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7 мая, 2024
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В Opera для Android появилась ИИ-функция краткой сводки веб-страниц

Opera

Браузер Opera для Android получил новую удобную ИИ-функцию, которая позволит пользователям получать краткое содержание длинных текстовых статей в интернете, что поможет экономить время на поиск ключевой информации. Для использования функции Summarize (Сводка) нужно обновить Opera для Android до последней версии и войти в учетную запись.

Работа новой функции основана на ИИ-ассистенте Aria, который анализирует текст и генерирует его краткое изложение, охватывающее ключевые детали и общую тему. Пользователю достаточно открыть любую текстовую страницу в Opera, нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать пункт Summarize рядом с иконкой Aria. После этого откроется диалог, в котором будет представлено краткое резюме статьи, обычно умещающееся на одном экране. При желании ИИ-помощник также может зачитать этот текстовый ответ вслух.

Нововведение пока что доступно только в мобильном приложении Opera для платформы Android.

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