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3 апреля, 2024
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Xiaomi показала автоматизированную сборку электромобиля SU7

Xiaomi SU7

Компания Xiaomi опубликовала видео с демонстраций ключевых этапов сборки электромобиля SU7 на новом заводе в Пекине. Производство осуществляется в партнерстве с крупной китайской автомобильной компанией BAIC.

Видео демонстрирует, что процесс сборки максимально автоматизирован, человек в кадре появляется всего лишь один раз на этапе сварки и окраски кузова. Промышленные роботы штампуют детали, сваривают их в единое целое и окрашивают в специальном помещении, а компоненты между линиями перевозят беспилотные тележки, которые напоминают роботов-пылесосов. Один оператор контролирует работу линии удаленно через мониторы компьютеров. В конце видео показаны разные испытания, которые проходит SU7.

На первом этапе завод сможет выпускать до 150 тысяч автомобилей в год, но в будущем планируется увеличение до 300 тысяч. В настоящий момент Xiaomi SU7 продается только в Китае по цене от 29,9 тыс. долларов.

Запуск SU7 будет отмечен в календаре как один из самых важных дней в истории компании Xiaomi. Продав более 90 тысяч машин за первые 24 часа, электромобиль бренда стал успешным с первой минуты. Вполне возможно, что в будущем Xiaomi закрепится на рынке электромобилей и станет там важным игроком.

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