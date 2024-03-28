Xiaomi начала продажи своего первого электромобиля SU7. Цена – от 29,9 тыс. долларов

Компания Xiaomi сегодня провела презентацию EV Launch, на которой уточнила спецификации своего первого электромобиля SU7, а также объявила о начале продаж в 59 магазинах в 29 городах Китая. Электромобиль был представлен в декабре прошлого года.

На момент запуска доступны только две версии: стандартная и версия Max. Версия Max добавляет такие функции, как два двигателя, пневматическая подвеска, лидар, активный спойлер, двери с доводчиками, проекционный дисплей. Позже, в конце мая, могут быть добавлены версии Pro и Pro+, расположенные между базовой версией и Max.

Краткие характеристики версий Xiaomi SU7:

Базовая версия: задний привод, разгон до 100 км/ч за 5,28 сек, максимальная скорость 210 км/ч, запас хода около 700 км, 15 минут зарядки дают 350 км пути, автопилот Xiaomi Pilot Pro;

Pro-версия: задний привод, разгон до 100 км/ч за 5,7 сек, максимальная скорость 210 км/ч, запас хода 830 км, 15 минут зарядки дают 570 км пути, автопилот Xiaomi Pilot Max;

Max-версия: полный привод, разгон до 100 км/ч за 2,78 сек, максимальная скорость 264 км/ч, запас хода до 800 км, 15 минут зарядки дают 510 км пути, автопилот Xiaomi Pilot Max.

Система Pilot ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) от Xiaomi объединяет передовые технологии, такие как лидар, радары миллиметрового диапазона, HD-камеры и ультразвуковые радары, обеспечивая различные возможности автономного вождения, включая вождение по шоссе, самостоятельную парковку и вызов автомобиля, когда он может сам выехать с парковочного места.

Xiaomi SU7 получил багажники объемом 105 и 517 л. Шины — от 19 до 21 дюйма. Автомобиль оснащен 16,1-дюймовым центральным экраном управления разрешением 3K и 7,1-дюймовой приборной панелью. Задним пассажирам также доступны два дополнительных экрана. В салоне установлено до 25 динамиков с поддержкой Dolby Atmos и встроенный мини-холодильник на 4,6 л. Авто работает под управлением фирменной HyperOS с интеграцией с другими устройствами Xiaomi, а также поддержкой Apple AirPlay и CarPlay.

Электромобиль можно приобрести только в Китае, о других рынках пока не сообщается. Цена Xiaomi SU7 составит 29,9 тыс. долларов за базовую версию, SU7 Pro — 34 тыс. долларов, а топовая Max-комплектация — 41 тыс. долларов. Машина будет доступна покупателям в девяти цветах. При этом голубой, серый и зеленый — это базовые цвета, за остальные нужно будет доплатить около 1000 долларов.

На презентации компания показала собственный завод для сборки и тестирования электромобилей. Также Xiaomi сообщила, что планирует развернуть в Китае сеть зарядных станций на 600 кВт.