В Telegram появился простой редактор стикеров

Мессенджер Telegram получил очередное обновление. Пользователи могут легко и быстро создавать собственные стикеры и целые наборы стикеров с помощью нового мощного редактора прямо в Telegram.

Создание стикера

Создать стикер получится на основе любого изображения. К картинке можно добавить надпись, рисунок или любые анимированные стикеры, эмодзи и GIF, уже существующие в Telegram. Можно убрать фон и вырезать объект с изображения, а также вручную удалять и восстанавливать части фотографии. К вырезанному объекту можно добавить классический белый контур.

Чтобы создать стикер, необходимо нажать на кнопку «+» в разделе стикеров в поле ввода сообщения.

Добавление стикера в набор

Готовый стикер можно сразу отправить или создать набор стикеров, чтобы друзья могли использовать их в своих чатах. При добавлении стикера в набор пользователю предлагается выбрать подходящие эмодзи из перечня, созданного на основе анализа изображения с применением алгоритмов искусственного интеллекта.

Как поделиться набором

Чтобы поделиться своим набором, достаточно отправить в чат один из стикеров. У каждого набора также есть уникальная ссылка вида t.me/название. Для таких ссылок действует предпросмотр.

Кроме того, команда мессенджера сообщила, что в апреле Telegram получит еще 16 новых функций.