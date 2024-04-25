В рамках фестиваля GameSummit Summer 2024 будет проведена международная игровая конференция

В рамках фестиваля GameSummit Summer 2024 будет проведена вторая международная конференция, посвященная интерактивным развлечениям. Конференция направлена на профессионалов видеоигровой индустрии, инвесторов и бизнесменов, интересующихся этой перспективной для нашей страны сферой.

Программа конференции будет фокусироваться на нынешней ситуации на видеоигровом рынке, трендах и стратегиях финансирования в этой индустрии.

Каждому выступающему будут выделены 20 минут на презентацию. Помимо этого, в программе конференции выделено время на проведение дискуссий и обмена идей по специфическим темам. Все презентации и дискуссии будут проведены на английском языке.

На конференции будут выступать представители Xsolla и Metapro, а среди спикеров будут:

David Angelo Roman — художник серии легендарных комиксов о Рике и Морти компаний Adult Swim, Oni Press и Cryptozoic.

Rami Ismail — видная фигура в мировой индустрии видеоигр, известная как своими разработками, так и популяризаторскими усилиями.

Shirley McPhaul Castro — динамичный педагог и спикер с глубоким опытом в области видеоигр, веб-грамотности и цифровой культуры.

Ilia Eremeev — эксперт в индустрии видеоигр, чья карьера насчитывает более 17 лет и отмечена значительными достижениями. В 2021 году он стал соучредителем независимой венчурной фирмы The Games Fund, которая быстро приобрела известность, специализируясь на игровых компаниях на ранней стадии.

GameSummit Summer 2024 — уже третье подобное мероприятие в Азербайджане и каждое его проведение становится большим событием в регионе. Фестиваль представляет платформу для общения и выражения любви к видеоиграм и современным формам развлечений. На мероприятии инди-разработчики получают платформу для демонстрации своих талантов и налаживания связей с профессионалами и геймерами.

Бизнес-конференция будет проводиться в день открытия фестиваля GameSummit 1 июня с 9:00 по 14:00. Всем интересующимся конференцией необходимо приобрести VIP билет. Для всех отправивших организаторам демо-версию своей игры вход бесплатный.

Билеты можно приобрести по ссылке https://iticket.az/events/other/game-summit-summer-2024