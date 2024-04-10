Представлен субфлагман Redmi Turbo 3 на базе Snapdragon 8s Gen 3 от $275

На мероприятии в Китае был представлен субфлагманский смартфон Redmi Turbo 3. Изначально аппарат должен был называться Redmi Note 13 Turbo, но модель получилась настолько мощной, что компания решил провести ребрендинг. В Redmi также придумали альтернативное название смартфону — «Маленький Торнадо». Также была показана специальная версия для фанатов Гарри Поттера.

Redmi Turbo 3 получил плоский 6,67-дюймовый 12-битный AMOLED-экран с разрешением 2712х1220 пикселей, частотой обновления 120 Hz, частотой ШИМ-затемнения 1920 Hz, пиковой яркостью до 2400 нит и поддержкой HDR 10+. Отмечается возможность взаимодействия с дисплеем, даже когда на него капает дождь.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8s Gen 3, который работает в паре с памятью LPDDR5X и UFS 4.0. Чип набирает 1,754 млн баллов в AnTuTu. Производитель говорит, что мощность новинки сравнима с флагманами на чипе Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон получил довольно большую новую систему охлаждения Fury Engine 3.0, площадь испарительной камеры — 4800 мм2.

Основная камера двойная: 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1,95″, f/1.79, OIS+EIS) и 8 Мп широкоугольный модуль. Она поддерживает ночную съемку, портретную и запись 4K-видео в 60 fps. Через фронтальную 20 Мп камеру смартфоном можно управлять жестами.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Соответствующие кабели и блок питания идут в комплекте. На зарядку от 0 до 100% уходит примерно 30 минут. Согласно данным, автономность Redmi Turbo 3 составляет 1,37 дня. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, две nanoSIM-карты, стереодинамики с Dolby Atmos и защита от воды и пыли IP64. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 160,5 x 74,4 x 7,8 мм, вес — 179 гр. ОС: HyperOS на Android 14. Доступны три расцветки корпуса: черная, золотая и зеленая. Релиз за пределами Китая пока не заявлен.

Цены на Redmi Turbo 3: 12/256 Gb — $275, 12/512 Gb — $319, 16/512 Gb — $345, 16 Gb/1 Tb — $387.

Специальная версия Redmi Turbo 3, выполненная в стилистике вселенной о Гарри Поттере, поставляется с разными тематическими аксессуарами. Цена Redmi Turbo 3 Harry Potter Limited Edition с 16/512 Gb памяти — $373.