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30 апреля, 2024
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В Баку прошла презентация SDN-решения Cisco ACI для построения современной сетевой инфраструктуры ЦОД

Cisco ACI

26 апреля компании Gulfstream Distribution и CASPEL провели совместное мероприятие, посвященное инновационному SDN-решению Cisco ACI для построения современной сетевой инфраструктуры ЦОД. В конференции приняли участие специалисты заказчиков из государственного сектора, финансовых структур и телекоммуникационной отрасли, которые ознакомились с современными решениями одного из мировых лидеров индустрии высоких технологий — корпорации Cisco Systems, а также узнали об историях успешных внедрений этих решений в других странах.

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