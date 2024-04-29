В Баку прошла презентация SDN-решения Cisco ACI для построения современной сетевой инфраструктуры ЦОД

26 апреля компании Gulfstream Distribution и CASPEL провели совместное мероприятие, посвященное инновационному SDN-решению Cisco ACI для построения современной сетевой инфраструктуры ЦОД. В конференции приняли участие специалисты заказчиков из государственного сектора, финансовых структур и телекоммуникационной отрасли, которые ознакомились с современными решениями одного из мировых лидеров индустрии высоких технологий — корпорации Cisco Systems, а также узнали об историях успешных внедрений этих решений в других странах.