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8 марта, 2024
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Adobe добавила функции ИИ-генератора Firefly в новое мобильное приложение Express

Adobe Express

Компания Adobe добавила генератор изображений на базе искусственного интеллекта Firefly в приложение Express для мобильных устройств. Это заметно расширит возможности по созданию и редактированию изображений вдали от стационарного рабочего места.

Приложение уже доступно в бета-версии в магазине Google Play для Android- устройств, а владельцам гаджетов на iOS необходимо будет зарегистрироваться из-за ограничений, которые Apple накладывает на количество пользователей бета-версии.

Мобильное приложение Adobe Express позволяет использовать те же инструменты генеративного искусственного интеллекта Firefly, что и настольная версия, например, преобразование текста в изображение. Оно позволяет легко создавать творческий контент, например, публикации в социальных сетях, плакаты и баннеры на веб-сайтах, а подписчики Adobe Creative Cloud могут импортировать и редактировать в Express файлы из Illustrator и Photoshop.

Во время бета-тестирования расширенные функции Express Premium доступны бесплатно, позже Adobe внесет их в платную подписку за $9,99 в месяц. Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться в Adobe.

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