Новая модель Adobe Firefly упрощает использование ИИ-инструментов в Photoshop

Компания Adobe представила несколько новых инструментов генеративного искусственного интеллекта, основанных на модели Firefly Image 3, для графического редактора Photoshop. Инструменты уже работают в бета-версии программы и станут доступны для всех пользователей в течение этого года.

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Наиболее интересный инструмент — Reference Image (Эталонное изображение). Он позволяет пользователю загрузить картинку-образец, на основе которого система будет генерировать новое изображение, используя похожие по стилю и цвету элементы. Пользователь может использовать в качестве эталонов лишь те изображения, на которые он имеет права — соответствующее предупреждение он увидит при первой попытке использовать инструмент. Adobe разрабатывает универсальную метку do not train в рамках программы Content Authenticity Initiative, наличие которой не позволит использовать картинку в качестве образца для ИИ. Полученный при помощи инструмента Reference Image результат сможет свободно использоваться в коммерческих целях. В компании заверили, что эталоны не будут применяться для дальнейшего обучения Firefly.

Также были представлены следующие инструменты:

Generate Background (Генерировать фон), позволяющий создавать и заменять фон;

Enhance Detail (Улучшить детализацию) для повышения четкости и резкости изображения;

Generate Similar (Генерировать подобное) для создания похожего контента;

Generate Image (Генерировать изображение) для создания первого варианта картинки с нуля.

Модель Adobe Firefly третьего поколения по сравнению с предшественницей позволяет создавать изображения более высокого качества. Она понимает длинные текстовые запросы, поддерживает генерацию более четкого текста и предлагает «фотореализм как никогда раньше с улучшенными освещением, позиционированием и вниманием к деталям».

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Кроме того, Adobe выпустила приложение Express со встроенным генератором изображения на базе искусственного интеллекта Firefly для Android и iOS. Ранее приложение было доступно в рамках бета-тестирования.