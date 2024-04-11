DJI представил маневренный FPV-дрон Avata 2

Компания DJI сегодня представила FPV-дрон Avata 2. Новая модель стала гораздо лучше своего предшественника. Дрон оснащен продвинутой камерой и может выполнять фигуры высшего пилотажа.

DJI Avata 2 оборудован 48 Мп сенсором оптического формата 1/1,3 дюйма и объективом с диафрагмой F/2.8. Поддерживается запись видео 4К 60 FPS или 2,7К 120 FPS. При съемке используется 10-битный цветовой профиль D-Log M.

Дрон получил новый аккумулятор увеличенной до 3400 мАч емкости — время полета увеличилось до 23 минут. Время зарядки составляет 40 минут от зарядного устройства мощностью 65 Вт. Система трансляции видео DJI O4 обеспечивает максимальную дальность передачи 13 км и скорость 60 Мбит/с. Объем встроенной памяти увеличился до 46 Gb, а шум пропеллера снизился до 81 дБ. Габариты дрона составляют 180 x 216 x 82 мм, вес — 458 гр.

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DJI предлагает два варианта комплектации: дрон Avata 2, гарнитура DJI Goggles 3, контроллер RC Motion 3 и один аккумулятор — £879/€999/$999. Аналогичный комплект, но с тремя аккумуляторами, устройство для двусторонней зарядки и рюкзак — £1049/€1199 евро/$1199.

Компания пока не сообщает дату начала поставок непосредственно самого дрона без гарнитуры и контроллера.