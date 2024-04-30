Представлены кнопочные телефоны Nokia 215 4G, 225 4G и 235 4G

Компания HMD Global представила сегодня три модели кнопочных телефонов — Nokia 215 4G, Nokia 225 4G и Nokia 235 4G.

Nokia 215 4G и 235 4G оснащены IPS-экранами с диагональю 2,8 дюйма, у Nokia 225 4G экран 2,4-дюймовый. Все модели построены на SoC Unisoc T107. Объем оперативной памяти составляет 64 Mb, емкость постоянной – 128 Mb, есть возможность расширения с помощью карт памяти microSD до 32 Gb.

У младшей модели камеры нет, у Nokia 225 4G камера с датчиком разрешением 0,3 Мп, у Nokia 235 4G – 2 Мп камера.

Также модели получили поддержку 4G, Bluetooth 5.0, съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч, порт USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм и FM-приемник. Программная платформа — S30+. Во всех смартфонах есть игра «Змейка».

Nokia 215 4G предлагается в черном, темно-синем и персиковом цветах корпуса по цене €59. Nokia 225 4G в розовом и темно-синем цвете за €69. Nokia 235 4G в черном, синем и фиолетовом за €79.