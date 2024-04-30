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1 мая, 2024
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На Gamesummit в Баку будет проведен большой игровой чемпионат

Gamesummit

Помимо объявленного ранее чемпионата по PUBG Mobile, команда GameSummit анонсирует сразу несколько чемпионатов. Выбор игр был сделан на основе их популярности среди мировых и местных игроков. Чемпионаты будут проведены по следующим дисциплинам:

  • Valorant
  • CS2
  • Lol
  • Dota 2
  • Fortnite
  • EA FC24
  • E-football
  • UFC 5
  • Tekken 8

Регистрация на чемпионаты будет проводиться как через специальные формы, так и на самом мероприятии.

Помимо вышеуказанных игр, азербайджанская игровая студия AzDimension анонсирует чемпионат по неанонсированной игре, регистрация на участие в котором пройдет на самом фестивале. Сам анонс планируется на фестивале. Представляем вашему вниманию тизер новой игры:

GameSummit Summer 2024 —  уже третье подобное мероприятие в Азербайджане и каждое его проведение становится большим событием в регионе. Фестиваль представляет платформу для общения и выражения любви к видеоиграм и современным формам развлечений. На мероприятии инди-разработчики получают платформу для демонстрации своих талантов и налаживания связей с профессионалами и геймерами.

Фестиваль будет длиться два дня — 1 и 2 июня в Baku Crystall Hall. Билеты можно приобрести по ссылке https://iticket.az/events/other/game-summit-summer-2024.

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