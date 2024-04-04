Представлен Asus ROG Ice Blade X 2024 с Intel Core i7/i9 и Nvidia RTX 4070 Super

Компания Asus представила в Китае компактный настольный компьютер ROG Ice Blade X 2024, который получил современные процессоры Intel и видеокарту Nvidia RTX 4070 Super. Габариты ПК составляют 11,5 × 32,3 × 28,69 см при объеме 10 л.

Процессоры имеют водяное охлаждение, а видеокарта — 2,5-слотовый дизайн с двумя вентиляторами. Объем оперативной памяти — 32 Gb, SSD — 1 Tb. Чипсет материнской платы B760 поддерживает установку двух модулей памяти DDR5 для ноутбука и твердотельного накопителя PCIe 4.0. Блок питания выдает мощность 600 Вт. На передней панели расположены USB-A и разъем для наушников 3,5 мм, на задней — RJ45, HDMI 2.0, USB-A 2.0 и 3.2 Gen 1.

Цены на Asus ROG Ice Blade X 2024 в Китае: версия с Intel Core i7-14700KF стоит $1950, а вариант с i9-14900KF — $2200.