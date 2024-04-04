Крупнейший игровой чемпионат по популярной игре на GameSummit

В рамках грядущего летнего фестиваля GameSummit анонсирует крупнейший чемпионат по мобильной версии легендарной игры PUBG. Вышедшая в 2017 году, игра быстро покорила весь мир и породила множество подражателей. Азербайджан не стал исключением — тысячи местных игроков проводят в PUBG по несколько часов ежедневно. Учитывая исключительную популярность игры, организаторы фестиваля гарантируют рекорд не только по количеству участников, но и по размеру выигрыша. Общий призовой фонд чемпионата будет составлять 10000 манат. Регистрация на чемпионат будет проходить на самом мероприятии.

Gamesummit — это больше, чем просто игровое соревнование; это праздник игровой культуры, предлагающий фанатам платформу для общения и обмена своей страстью к видеоиграм и киберспорту. Организаторы ставят своей целью привлечения как можно большей части молодежи к активному отдыху, потому подобные анонсы будут появляться как можно чаще.

GameSummit Summer 2024 пройдет с 1по 2 июня в Baku Crystal Hall. Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, можно задать на официальных страницах мероприятия в социальных сетях:

https://www.instagram.com/gamesummitai

https://t.me/GameSummit

Приобрести билеты можно по этой ссылке: https://iticket.az/events/other/game-summit-summer-2024