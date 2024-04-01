Почтовому сервису Gmail исполнилось 20 лет

Сотрудник компании Google Пол Бакхайт в 2001 году начал работу над новым проектом — почтовым сервисом. Разработка заняла три года и держалась в тайне вплоть до начала закрытого бета-тестирования 1 апреля 2004 года. Формированием Gmail послужил пользователь Google, жалующийся на низкое качество существующих почтовых сервисов. Ларри Пейдж, один из основателей компании, вспоминает: «Она ворчала из-за того, что тратит все свое время на хранение сообщений или попытки их найти. А когда она этого не делает, ей приходится как сумасшедшая удалять электронную почту, чтобы не выйти за рамки обязательного ограничения в четыре мегабайта. Поэтому она спросила: «Неужели вы не можете это исправить?»

На момент запуска Gmail достаточно сильно отличался от конкурентов по ряду пунктов. 20 лет назад объем свободного пространства в 1 Gb был чем-то немыслимым, тогда как многие конкуренты предоставляли пользователям всего 15 Mb. Кроме того, сервис давал его бесплатно. Gmail выделялся продвинутой системой поиска и удобством использования. Сервис имел целый набор функций, в том числе мобильную интеграцию, избранные письма, возможность отписаться от рассылок. Со временем Gmail значительно этот набор расширил, но сегодня многие воспринимают его как некую «застойную структуру», недостаточно современную для нашего времени.

По данным 2019 года, сервисом пользовалось более 1,5 млрд. человек. Скорее всего, сейчас этот показатель выше. Некоторые журналисты называют почту Gmail онлайн-паспортом, связывающим все учетные записи и регистрации пользователя.