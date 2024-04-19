Павел Дуров рассказал о связанных с цифровыми активами нововведениях в Telegram

Павел Дуров выступил на конференции Token 2049 в Дубае. На мероприятии было сделано несколько важных анонсов, связанных с цифровыми активами в Telegram. На конференции вместе с Дуровым выступил гендиректор компании Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino), который анонсировал выход стейблкоина USDT на связанном с мессенджером блокчейне TON.

Основные нововведения в Telegram:

В мессенджере появится возможность покупать и продавать стикеры и эмодзи в виде NFT;

Комиссия за продажу стикеров составит 5%, а 95% выручки будут получать авторы;

Пользователи смогут донатить администраторам каналов. Авторы контента будут получать 70% от пожертвований;

Внутренняя криптовалюта TON сможет использоваться для оплаты цифровых товаров;

Благодаря специальному инструменту ботов можно будет создавать вообще без навыков программирования.

После выступления Дурова курс TON обрушился до $6,5, хотя накануне криптовалюта торговалась по $7,2.