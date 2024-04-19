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19 апреля, 2024
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Павел Дуров рассказал о связанных с цифровыми активами нововведениях в Telegram

Telegram

Павел Дуров выступил на конференции Token 2049 в Дубае. На мероприятии было сделано несколько важных анонсов, связанных с цифровыми активами в Telegram. На конференции вместе с Дуровым выступил гендиректор компании Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino), который анонсировал выход стейблкоина USDT на связанном с мессенджером блокчейне TON.

Основные нововведения в Telegram:

  • В мессенджере появится возможность покупать и продавать стикеры и эмодзи в виде NFT;
  • Комиссия за продажу стикеров составит 5%, а 95% выручки будут получать авторы;
  • Пользователи смогут донатить администраторам каналов. Авторы контента будут получать 70% от пожертвований;
  • Внутренняя криптовалюта TON сможет использоваться для оплаты цифровых товаров;
  • Благодаря специальному инструменту ботов можно будет создавать вообще без навыков программирования.

После выступления Дурова курс TON обрушился до $6,5, хотя накануне криптовалюта торговалась по $7,2.

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