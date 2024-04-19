spot_img
19 апреля, 2024
ДомойТелекомНовости операторовГенеральный директор Bakcell встретился с журналистами в Ханкенди

Генеральный директор Bakcell встретился с журналистами в Ханкенди

Bakcell

В ходе мероприятия Др. Клаус Мюллер сообщил, что за короткие сроки компанией Bakcell будут созданы: сетевая инфраструктура на освобожденных территориях, внедрена услуга VoLTE — самая современная голосовая технология, а также введен в эксплуатацию первый магазин мобильной связи в Ханкенди.

В ответ на вопросы о перспективах инноваций Bakcell, вызвавших дискуссии в прессе, генеральный директор компании заявил, что Bakcell стоит на пороге серьезных перемен, и подробная информация об этом будет объявлена 25 апреля.

Кроме того, Др. Клаус Мюллер отметил, что в 2024 году Bakcell намерена и дальше расширять свою сеть мобильной связи и обслуживания по всей стране.

Предыдущая статья
Meta представила нейросеть Llama 3 — «наиболее функциональную открытую LLM на сегодняшний день»
Следующая статья
Павел Дуров рассказал о связанных с цифровыми активами нововведениях в Telegram
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,051ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»