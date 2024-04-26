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26 апреля, 2024
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Epic Games Store отдает бесплатно шутер Industria и ролевой платформер LISA: Definitive Edition

Epic Games Store

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз предлагают бесплатно две игры: Industria и LISA: Definitive Edition. Раздача продлится до 2 мая 19:00 по бакинскому времени.

Industria — сюжетный шутер от первого лица, события которого разворачиваются в Восточном Берлине из параллельной реальности, незадолго до окончания холодной войны. В Steam в основном положительные отзывы (74%).

LISA: Definitive Edition – пиксельная ролевая игра с черным юмором, безумным сюжетом и кошмарными историями. Издание Definitive Edition включает оригинальную LISA: The Painful и сиквел LISA: The Joyful. Игра получила крайне положительные пользовательские отзывы в Steam — 95% и 87% соответственно.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст экшен Orcs Must Die! 3.

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