Epic Games Store отдает бесплатно шутер Industria и ролевой платформер LISA: Definitive Edition

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз предлагают бесплатно две игры: Industria и LISA: Definitive Edition. Раздача продлится до 2 мая 19:00 по бакинскому времени.
Industria — сюжетный шутер от первого лица, события которого разворачиваются в Восточном Берлине из параллельной реальности, незадолго до окончания холодной войны. В Steam в основном положительные отзывы (74%).
LISA: Definitive Edition – пиксельная ролевая игра с черным юмором, безумным сюжетом и кошмарными историями. Издание Definitive Edition включает оригинальную LISA: The Painful и сиквел LISA: The Joyful. Игра получила крайне положительные пользовательские отзывы в Steam — 95% и 87% соответственно.
На следующей неделе Epic Games Store раздаст экшен Orcs Must Die! 3.