Новый smart-кондиционер Xiaomi способен охладить помещение за 30 секунд

В ассортименте товаров для дома компании Xiaomi появилась новая модель smart-кондиционера под названием Mijia Air Conditioner Pro 1.5 HP. Сообщается, что устройству достаточно всего 30 секунд для охлаждения помещения и 60 секунд для обогрева. Поддерживается технология предотвращения резкого охлаждения для создания более комфортного микроклимата в комнате. Вместе с тем заявлен очень низкий уровень шума — всего 18 дБ, что позволяет использовать кондиционер ночью в спальне.

Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro 1.5 HP может не только быстро охлаждать или нагревать помещение, но и работать в экстремальных условиях: в режиме обогрева при температуре до −35 °C и режиме охлаждения до +65 °C на улице. Обычно эти показатели у кондиционеров равняются −5 °C и +45 °C соответственно.

Кондиционер оснащен 8-полюсным 12-щелевым компрессором нового поколения, обеспечивающим низкий уровень шума и более длительный срок службы. Предусмотрен двухрядный конденсатор для увеличения теплообмена и конический распределитель для улучшения нагрева. Заявлена возможность стерилизации воздуха с уничтожением до 99,9% бактерий, а также функция самоочистки как внутреннего, так и наружного блоков. Габариты внутреннего блока составляют 840×311×200 мм, наружного — 860×551×331 мм.

Новая модель оснащена и интеллектуальными функциями, например, механизмом Lingyun Smart Control Engine, который предназначен для точного регулирования температуры и оптимизации энергопотребления с использованием облачных алгоритмов глубокого обучения. Кондиционер также поддерживает полноканальные OTA-обновления прошивки. Он может управляться с помощью приложения Mi Home, пульта дистанционного управления, Xiaomi HyperOS Smart Connect или голосовых команд.

Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro уже поступил в продажу на китайском рынке по цене около $332.