OpenAI опубликовала музыкальный клип, созданный с помощью нейросети Sora

Компания OpenAI продемонстрировала возможность работы нейросети Sora с музыкальным произведением. ИИ-модель сгенерировала клип для трека August Kamp под названием Worldweight (перевод трактуется по-разному: «Мировой вес» или «Тяжесть мира»).

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Музыкант назвал результат работы ИИ-генератора произведением искусства и заявил, что наконец-то смог передать песню так, как он ее видит. «Я чувствую, что это произведение искусства — мое абсолютное сердце и душа. Я помню, что я чувствовал, когда эти ноты упали из моих рук на клавиши синтезатора почти два года назад. Я помню, как на улице шел дождь и что именно я ощущал; мне так повезло, что я смог выразить эти чувства в песне», — комментирует автор музыки.

Если смотреть внимательно клип, то можно увидеть некоторые странности: листья превращаются в рыб, кусты материализуются из ниоткуда, а у некоторых цветов вместо лепестков торчат камеры.

Ранее компания OpenAI опубликовала несколько короткометражных фильмов, созданных профессионалами с помощью нейросети Sora.