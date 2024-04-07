Илон Маск планирует отправить на Марс около миллиона человек

Илон Маск (Elon Musk) рассказал о том, как SpaceX собирается покорять космические просторы. Фундамент будущих серьезных космических миссий компания закладывает уже сейчас. Главное, что уже удалось добиться – это повторное использование частей ракет, отмечает Маск. В планах компании, с одной стороны, усовершенствование ракетной системы Starship (по словам Маска, в следующем году Starship взлетит и приземлится на Землю), с другой стороны, она будет увеличивать производственные мощности, так как для покорения Марса требуется не одна сотня ракет.

Кроме того, потребуются и новые технологии: в следующем году компания планирует продемонстрировать систему космической дозаправки — передачи топлива с одного корабля на другой. На один полет до Марса потребуется 5-6 дозаправок корабля на орбите. В ближайшее время SpaceX доведет количество MEHAZILL (Мехазилл) до четырех. MEHAZILL это 140-метровая башня, которая должна улавливать первую ступень комплекса Starship.

Маск планирует отправить на Марс около миллиона человек и несколько миллионов тонн груза. Непосредственно в марсианской миссии будут участвовать не серийные версии нынешнего прототипа, а Starship 3. Но вначале компания отправится на Луну для постройки там базы Moonbase Alpha.