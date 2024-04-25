Лидеры индустрии обсудят в Баку ключевые цифровые тренды в рамках GSMA M360 Eurasia 2024

Конференция GSMA M360 Eurasia, которая пройдет в Баку с 15 по 16 мая при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom», будет посвящена наиболее актуальным темам формирования цифрового ландшафта в текущих условиях.

Мероприятие соберет руководителей лидирующих корпораций в области мобильных технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровизации промышленности и «зеленых» технологий, а также представителей регулирующих органов со всего региона. В рамках M360 будет подчеркнута важность совместных усилий, необходимых для стимулирования цифровой трансформации в соседних регионах и за их пределами.

Участников ждут дискуссии о преобразовательной силе цифровых подключений, влиянии искусственного интеллекта на различные отрасли, а также о значимости цифровизации промышленности, кибербезопасности, «зеленых» технологий, сетей будущего поколения и многого другого.

Ускорение процесса внедрения искусственного интеллекта во все аспекты цифрового мира не только предоставляет возможности для инноваций, но и создаёт новые вызовы, связанные с вопросами соблюдения этических норм, конфиденциальности и обеспечения безопасности данных. Мероприятие предоставит площадку для обсуждения ориентиров в новой среде и того, как компании и общество могут обеспечить ответственное внедрение искусственного интеллекта для устойчивого развития.

На мероприятии также будет рассмотрена концепция цифровой ДНК с упором на навыки и возможности, необходимые для достижения успеха в эпоху цифровых технологий. В то же время будут затронуты вопросы о необходимости межсекторального сотрудничества с целью повышения цифровой грамотности.

В преддверии COP29 конференция также расставит акценты на приверженности игроков рынка программе ESG, призванной еще больше сосредоточить внимание на экологичном, безопасном и взаимосвязанном будущем. Данная сессия будет посвящена взаимосвязи процессов цифровизации и борьбы с изменением климата, призывая к усилению действий всех отраслей для обеспечения устойчивого развития и нулевых выбросов. Будут представлены ключевые идеи мировых лидеров телекоммуникаций, демонстрирующие, как цифровые инновации могут стимулировать экологическую ответственность.

На мероприятии также будет подчеркнута роль телекоммуникационных компаний в продвижении цифровизации во всех отраслях посредством инновационных решений в сегменте B2B, революционных операций и открытия новых источников доходов для предприятий любого масштаба.

Среди приглашенных докладчиков представители таких известных компаний, как AWS, e&, Google, Microsoft и других.

M360 стремится объединить различные точки зрения и опыт, опираясь на успех предыдущего мероприятия, которое привлекло внимание представителей из 29 стран мира.

Регистрация открыта на странице GSMA M360 Eurasia для всех, кто заинтересован принять участие в мероприятии, которое пройдет в Баку с 15 по 16 мая в отеле JW Marriott Absheron Baku.