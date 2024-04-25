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25 апреля, 2024
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HP стала титульным спонсором итальянской команды Scuderia Ferrari

Scuderia Ferrari HP

Американский производитель персональных компьютеров и принтеров HP стал титульным спонсором команды «Формула-1» Ferrari. Полное название команды в «Формуле-1» теперь будет звучать как Scuderia Ferrari HP.

Отметим, что логотип HP впервые появится на болидах Ferrari в преддверии Гран-при Майами, который пройдет с 3 по 5 мая. Также логотип будет на комбинезонах пилотов и персонала. HP стала первым титульным спонсором итальянской команды с 2021 года, когда она называлась Scuderia Ferrari Mission Winnow в рамках контракта с американским табачным гигантом Philip Morris International. Сейчас основными пилотами команды являются монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс-младший. Команда занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко.

Сделка Ferrari с HP поможет команде позволить себе выплачивать зарплату семикратному чемпиону «Формулы-1» Льюису Хэмилтону, который заменит Сайнса в начале следующего сезона.

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