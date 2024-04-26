Honor 200 Lite: «немерцающий» экран и камера на 108 Мп

Компания Honor представила в Европе смартфон среднего уровня 200 Lite, который получил «немерцающий» экран и неплохую камеру в данном ценовом сегменте. Аппарат оснащен плоским 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2412 × 1080 пикселей и кадровой частотой 120 Hz. Частота ШИМ — 3240 Hz. Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 6080, который работает в паре с 8 Gb оперативной и 256 Gb постоянной памяти. Есть возможность виртуального расширения ОЗУ до 16 Gb.

В основную камеру входят датчик на 180 Мп (автофокус, f/1.8), широкоугольный объектив 5 Мп и макро на 2 Мп. В экран встроена фронтальная камера с разрешением 50 Мп. Камера поддерживает съемку видео 1080p@30fps.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт, что позволяет восполнять до 50% за 30 минут. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, слот для двух SIM-карт, NFC, GPS, порт USB Type-C 2.0, боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Габариты устройства составляют 161,1 × 74,6 × 6,8 мм, а вес — 166 гр. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой Honor MagicOS 8.0.

В продаже Honor 200 Lite будет доступен в цветах Cyan Lake, Midnight Black и Starry Blue за €329,90.