Microsoft отчитался за третий квартал 2024 фискального года

Компания Microsoft опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 фискального года, который завершился у нее 31 марта.

Выручка за отчетный период составила $61,9 млрд., а чистая прибыль — $21,9 млрд. Рост на 17% и 20% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели выручки и чистой прибыли компании превзошли ожидания аналитиков, что спровоцировало рост ее акций на 5%.

Продукты Office и облачные сервисы, как и ранее, приносят большую прибыль компании, $19,6 млрд и $35,1 млрд соответственно. Выручка от продаж устройств снизилась на 17%, но при этом доход с лицензий на использование Windows увеличился на 11%.

Выручка игрового подразделения Microsoft увеличилась на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от контента и сервисов Xbox выросла на 62%, благодаря поглощению издателя Activision Blizzard, владеющего, в частности, франшизой Call of Duty. А показатели продаж консолей упали на 31%.

На четвертый квартал 2024 финансового года компания прогнозирует выручку в размере $64 млрд., что ниже оценок аналитиков, которые ожидают $64,5 млрд.