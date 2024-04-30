Boston Dynamics опубликовал видео танцующего робопса Spot в костюме Sparkles

Компания Boston Dynamics опубликовала видео, в котором робот-пес Spot, танцует в костюме Sparkles. Костюм делает Spot похожим на огромную мохнатую игрушечную собаку. Разработчики заявили, что Sparkles создан для того, чтобы исследовать «пересечения робототехники, искусства и развлечений».

Видео, в котором робопес в костюме Sparkles активно двигается рядом с обычным Spot, было снято к Международному дню танца 29 апреля.

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Танцы робопсов стали возможны благодаря Choreographer — инструменту для создания и управления движениями под музыку через API Spot. Choreographer, который стал доступен в прошлом году для клиентов в сфере медиа и развлечений, был разработан для того, чтобы «ликвидировать разрыв между творческим процессом традиционного хореографа и техническим процессом программирования робота», отмечают в Boston Dynamics.