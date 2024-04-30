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30 апреля, 2024
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Глава AMD Лиза Су получила титул «генеральный директор года»

AMD Лиза Су

Издание Chief Executive ежегодно присуждает титул «генеральный директор года», согласно опросу профильного комитета, созываемого из числа руководителей крупных компаний. В этом году комитет собирается присудить этот титул главе AMD Лизе Су (Lisa Su) за успехи в управлении компанией.

Члены комитета отмечают заслуги главы AMD в реализации «наиболее заметных реформ в истории компаний технологического сектора». Кроме того, Лиза Су внимательно относится к потребностям людей, будь то сотрудники самой AMD или ее клиенты.

В прошлом году данного титула удостоился глава авиакомпании Delta Airlines Эд Бастиан (Ed Bastian), а в 2022 — основатель руководитель Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff). Оба лестно отзываются о деловых качествах Лизы Су, считая проделанную ей работу по трансформации бизнеса AMD одним из самых серьезных достижений современности.

Церемония награждения должна состояться на закрытом мероприятии осенью этого года.

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