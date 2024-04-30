Глава AMD Лиза Су получила титул «генеральный директор года»

Издание Chief Executive ежегодно присуждает титул «генеральный директор года», согласно опросу профильного комитета, созываемого из числа руководителей крупных компаний. В этом году комитет собирается присудить этот титул главе AMD Лизе Су (Lisa Su) за успехи в управлении компанией.

Члены комитета отмечают заслуги главы AMD в реализации «наиболее заметных реформ в истории компаний технологического сектора». Кроме того, Лиза Су внимательно относится к потребностям людей, будь то сотрудники самой AMD или ее клиенты.

В прошлом году данного титула удостоился глава авиакомпании Delta Airlines Эд Бастиан (Ed Bastian), а в 2022 — основатель руководитель Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff). Оба лестно отзываются о деловых качествах Лизы Су, считая проделанную ей работу по трансформации бизнеса AMD одним из самых серьезных достижений современности.

Церемония награждения должна состояться на закрытом мероприятии осенью этого года.