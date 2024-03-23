Выбираем смартфон, если бюджет ограничен: доступные модели

Сейчас даже при скромном бюджете можно приобрести для себя или в подарок не просто нормальный смартфон, а модель с хорошей камерой, емким аккумулятором, производительным процессором и множеством полезных функций. В нашей подборке – лучшее из бюджетной ценовой категории на начало 2024 года.

Tecno Camon 20 Pro

Смартфон, если учесть его стоимость, оснащен достаточно производительным процессором. Открывайте сразу несколько приложений или даже современные игры, но не перебирайте с высокими настройками.

Экран отфильтровывает большую часть синего спектра и сводит к нулю его вред – ваши глаза не устанут при долгой работе с гаджетом. Частота мерцания находится на безопасном уровне даже если поставить яркость на минимум.

Фронтальная камера имеет высокое разрешение – 32 Мп. Двойная вспышка, расположенная в рамке смартфона, мягко подсвечивает лицо и делает селфи особенно красивыми. Основная камера на 64 Мп позволяет сделать яркие фото, запечатлеть даже самые мелкие детали и свести к минимуму появление шумов.

Аккумулятор на 5000 мАч выдерживает непрерывную работу в течение дня, а быстрая зарядка успеет «накормить» гаджет, пока вы делаете перерыв на обед.

Realme 10

Это смартфон, в котором сочетается высокая производительность, передовая оптика, современные технологии и демократичная цена. У него есть целый набор фишек, типичных для более дорогих устройств.

Корпус устройства практичный: предусмотрен слот для двух SIM-карт и карты памяти microSD, есть возможность подключить проводные наушники. Еще у смартфона хороший AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с насыщенными оттенками и глубоким черным цветом. Запись видео осуществляется в разрешении FullHD.

Возможностей камеры с лихвой хватает для бытовых нужд: сфотографировать документ или домашнего питомца. Дополнительный датчик на 2 Мп помогает точнее размывать фон на портретах, а передняя камера с разрешением 16 Мп делает четкие селфи с естественной цветопередачей.

Xiaomi Redmi Note 12

Добротный бюджетный смартфон со скромным, но вполне современным дизайном. За счет тонких плоских граней телефон удобно держать в руке, но компактным его не назовешь из-за большого экрана – 6,67 дюйма. Зато можно разглядеть картинку в мельчайших деталях.

В смартфоне установлен процессор начального уровня: при одновременном открытии множества приложений система может немного тормозить, а трудные игры смогут работать только на низких настройках.

Основная камера на 50 Мп, качество съемки среднее: детализация невысокая, ночные кадры чаще всего получаются смазанными и зашумленными.

Объем аккумулятора – 5000 мАч. Благодаря не слишком требовательной начинке, телефон может спокойно работать пару дней на одном заряде. Есть быстрая зарядка на 33 Вт, она заряжает батарею примерно через час.

Samsung Galaxy A23

Galaxy A23 – очередная модель популярной линейки, где производитель уделяет большое внимание дизайну и качеству съемки.

Корпус выполнен из пластика, но зрительно напоминает стекло. К сожалению, на глянцевой поверхности остаются отпечатки пальцев, зато корпус не ускользает из рук.

Телефон получил четыре основных камеры: модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный модуль, макрообъектив и датчик глубины. Снимки получаются детализированными, с точной цветопередачей и неплохой насыщенностью, даже в условиях мизерного освещения.

Samsung Galaxy A23 может одновременно запустить десяток приложений и работать в них без подвисаний. Для хранения фото и музыки есть встроенное хранилище на 128 ГБ, но если его объема не хватит, то память можно увеличить до 1 ТВ за счет карты microSD.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого при умеренном использовании хватит на двое суток без подзарядки. Когда запас энергии иссякнет, его можно оперативно пополнить быстрой зарядкой на 25 Вт.

Infinix HOT 40 Pro

Производительный смартфон подходит для ежедневных и рабочих задач. А еще это просто находка для любителей мобильных игр. Мощный процессор, специальный игровой двигатель и экран с мгновенным откликом позволят без проблем дойти до нужного уровня.

Оперативную память можно расширить вдвое – так вы повысите скорость загрузки и сможете без проблем использовать одновременно несколько приложений.

Основная камера на 108 Мп делает хорошие, четкие снимки даже при плохом освещении и ночью. Фронтальная камера на 32 Мп также снимает качественные и красочные селфи. Дисплей передает цвет максимально реалистично и ярко – смотрите фильмы или сериалы и наслаждайтесь красивой и плавной картинкой.

Благодаря аккумулятору 5000 мАч получится без подзарядки удерживать видео в течение 30 часов или играть в течение 9 часов. При этом восполнить запас энергии на 50% можно всего за 35 минут.

Tecno Pova 5

Смартфон привлекает внимание дизайном: задняя панель выполнена как из отдельных металлических пластин. Устройство отлично лежит в руке благодаря продуманной эргономике и тонкому корпусу.

У гаджета большой экран на 6,8 дюйма с тонкими рамками комфортно читать, играть и смотреть сериалы и видео. Экран работает очень плавно благодаря повышенной частоте обновления 120 Гц, изображение не будет дергаться и подвисать.

Основная камера с разрешением 50 Мп делает четкие, красочные фотографии. Можно снимать видео сразу с двух камер: передней и основной. А если вам вдруг не повезет с погодой, цвет неба на фото можно сменить на один из 12 вариантов прямо в приложении камеры.

Гаджет оснащен внушительной батареей на 6000 мАч – хватит на целый день активного использования. Быстрая зарядка на 45 Вт способна пополнить заряд до 50% всего за 21 минуту, а на полную зарядку понадобится чуть больше часа.

HONOR X8a

Задняя крышка смартфона выполнена из пластика с добавлением блестящих мельчайших частиц, за счет чего корпус эффектно переливается на солнце. Большой дисплей на 6,7 дюйма получил улучшенную матрицу – энергопотребление меньше, а реакция на касание в два раза быстрее.

Производительности процессора хватает не только для плавной работы приложений, но и для гейминга – можно играть в большинство современных игр на обычных настройках.

У HONOR X8a три камеры: основная широкоугольная на 100 Мп, широкоугольная на 5 Мп и макро на 2 Мп. Благодаря режиму Pro снимки получаются с хорошей резкостью и естественной цветопередачей.

Мощность аккумулятора 4500 мАч. При обычной активности: мессенджеры, интернет, звонки – заряда хватит больше чем в день. Модель поддерживает быструю зарядку, имеется слот для двух SIM-карт и датчик NFC для бесконтактной оплаты.