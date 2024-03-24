Итоги IPO Reddit порадовали многих

Социальная платформа Reddit подвела итоги IPO. Размещение прошло по цене 34 доллара за акцию, что соответствует верхней границе предварительного ценового диапазона 31-34 доллара. Акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 21 марта 2024 года под тикером RDDT. Текущие акционеры Reddit продали 22 млн. акций, сумев привлечь 748 млн. долларов. По подсчетам агентства Bloomberg, по цене IPO капитализация площадки составила 5,4 млрд. долларов, а с учетом опционов — около 6,4 млрд. долларов. Это меньше, чем оценка в 10 млрд. долларов в раунде финансирования в 2021 году, когда Reddit впервые сообщила о планах выйти на биржу. Тогда компания привлекла 1,3 млрд. долларов. Среди инвесторов — китайский технологический гигант Tencent, медиакомпания Advance Magazine Publishers (владелец издательского дома Condé Nast) и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Часть активных и опытных пользователей и модераторов социальной платформы Reddit получили в подарок более 70 млн. долларов по результатам крайне успешного для платформы первого дня торговли акциями после IPO. После того как цена первичного публичного размещения акций составила 34 доллара, в четверг акции Reddit поднялись до 57,80 доллара (+70%), а затем закрылись на уровне 50,44 доллара. В результате рыночная капитализация компании составляет чуть более 8 млрд. долларов. И хотя большинству инвесторов перед IPO не было разрешено заработать на «популярном» IPO Reddit из-за 180-дневного периода блокировки, некоторые из самых лояльных пользователей платформы смогли это сделать. Андеррайтеры Reddit зарезервировали 1,76 млн. акций для избранных опытных пользователей и модераторов, а также для друзей и родственников некоторых сотрудников. В социальных сетях появляются первые благодарности от пользователей, продавших подаренные платформой акции на суммы от 40 до 500 тыс. долларов.