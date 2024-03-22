Trendyol присоединилась к благотворительной ярмарке в Баку

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире – Trendyol принимает участие в традиционной благотворительной ярмарке «В моих руках — земля, в моем сердце – весна» (Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə), в городе Баку.

Организованная фондом Nargis по случаю праздника Новруз, эта благотворительная ярмарка помогает различным компаниям и организациям объединить усилия ради помощи детям.

Стенд Trendyol, расположенный в самом центре города, дополняет праздничную атмосферу ярмарки разнообразными и интересными развлечениями. Кроме того, каждый день на стенде Trendyol организовываются увлекательные игры и конкурсы для жителей столицы. Победители конкурсов получают скидочные купоны, при помощи которых можно приобрести любимые товары на платформе Trendyol.

Благотворительная ярмарка «В моих руках — земля, в моем сердце – весна» продлится до конца марта. Фонд Nargis направит средства, полученные от спонсоров мероприятия, а также суммы, вырученные от аренды мест на ярмарке, на погашения расходов на операции и лечение детей, страдающих от различных заболеваний.

Trendyol сохраняет приверженность своей миссии по оказанию положительного влияния на сообщества, в которых работает эта платформа.

О платформе Trendyol:

Основанная в 2010 году, Trendyol является лидирующей платформой электронной коммерции в Турции, и одной из крупнейших виртуальных торговых платформ в мире. Первый декакорн (стартап, получивший оценку выше $10 млрд) Турции – Trendyol продолжает создавать ценность, благодаря работе одного из самых новаторских центров исследований и разработок в стране — Trendyol Tech, самой быстрорастущей логистической сети Турции -Trendyol Express, службы мгновенной доставки продуктов и еды — Trendyol Go, а также крупнейшей в Турции платформы для подержанных товаров — Dolap. Посредством сайта trendyol.com/en Trendyol обслуживает потребителей в Азербайджане, Германии, Болгарии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Греции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Омане и в 27 странах Европы. Жители еще 98 стран обслуживаются при помощи партнерских оптовых платформ. Trendyol также помогает отечественным производителям осуществлять электронный экспорт в более чем 100 стран мира.