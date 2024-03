SpaceX осуществила третий запуск Starship – на этот раз успешно

Компания SpaceX, сегодня, 14 марта 2024 года, совершила третий экспериментальный запуск в космос 122-метровой ракетной системы Starship. Запуск многоразовой двухступенчатой системы, представляющей собой связку из ракеты Super Heavy и корабля Starship, состоялся с площадки в Бока-Чика штата Техас в США в 17:25 по бакинскому времени, прямая трансляция велась на YouTube-канале SpaceX. По информации компании, старт и первая фаза полета прошли идеально, все 33 двигателя Raptor первой ступени Super Heavy работали в штатном режиме. Это первый успешный запуск — ракета не взорвалась вскоре после взлета.

Через 2 минуты и 50 секунд первая ступень успешно отделилась от Starship и вскоре начала плавное снижение. Примерно через 7 минут после старта первая ступень упала в Мексиканском заливе. Сам корабль Starship продолжил полет в космосе, поднявшись до высоты выше 200 км, и завершит его в южной части Индийского океана. Скорость космического аппарата превысила 26 тыс. км/ч. Общая продолжительность третьих летных испытаний оценивается в 65 минут. По их завершении компания SpaceX сообщила о потере корабля Starship. Связь с ним пропала уже ближе к концу испытательного полета, когда корабль входил в атмосферу Земли.

В процессе полета планировалось провести ряд тестов, в частности, закрытие и открытие грузового отсека корабля, перекачке топлива между баками, повторное включение двигателей и ряд других операций.

Starship’s Raptor engines have ignited during hot-staging separation. Super Heavy is executing the flip maneuver pic.twitter.com/T593ACilyD

— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024