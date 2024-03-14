Nar сохраняет позицию выгодного мобильного оператора

На пресс-конференции Nar, посвященной итогам 2023 года, была предоставлена подробная информация о лидерстве оператора в области доступной ценовой политики, позитивных показателях удовлетворенности клиентов, расширении сферы деятельности и проведении значимых социальных проектов.

В 2023 году Nar стал лидером по итогам Индекса лояльности клиентов среди мобильных операторов страны. По результатам опроса, проведенного независимой исследовательской компанией, абоненты выразили особую удовлетворенность в связи с доступными ценами, превосходным пользовательским опытом и интернет-пакетами.

Подводя итоги прошлого года, Гуннар Панке, генеральный директор Nar, сказал: «Уже 5 год подряд нам удается сохранять лидирующие позиции по доступности цен и уровню удовлетворенности абонентов. В 2024 году мы продолжим уделять приоритетное внимание доступной ценовой политике в рамках нашей клиентоориентированной стратегии, потому что Nar — самый близкий тебе».

В ходе конференции также была представлена обновленная версия приложения «Nar+». Это приложение обеспечивает прозрачность расходов и удобное управление операциями. В обновленной версии на передний план выведены наиболее часто используемые функции, и теперь абоненты могут одним прикосновением пополнить свой баланс, продлить интернет-пакет или сменить тариф.

В 2023 году 98,6% обратившихся в центры обслуживания Nar выразили удовлетворение предоставленными услугами. Основной фактор достижения этого показателя, улучшенного по сравнению с 2022 годом, это продолжение перехода к новым концептуальным магазинам. В прошлом году мобильный оператор представил 25 обновленных магазинов.

Клиентоориентированная стратегия мобильного оператора получила признание на международном уровне и была удостоена сертификатов Системы Управления Качеством ISO 9001:2015 и Системы Управления Удовлетворенностью Клиентов ISO 10002:2018.

Nar стал первым мобильным оператором, открывшим в Лачине центр продаж и обслуживания. Чтобы быть ближе к своим абонентам, Nar включил в свою сферу деятельности города Шуша, Ханкенди, Зангилан, Джебраил, Губадлы, Кельбаджар, Лачин, Ходжавенд, Физули, Тертер и Агдам.

В 2023 году Nar поддержал реализацию 30 социальных инициатив в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности. На реализованные в прошлом году проекты мобильный оператор выделил более 2,4 миллиона манатов. Социальный проект jestdili.az, продолжительно реализуемый со стороны Nar, был удостоен награды Golden World Award Международной ассоциации по связям с общественностью как самый успешный проект в направлении «Корпоративная ответственность».

В 2024 году Nar планирует сохранить позицию самого выгодного оператора, продолжить стратегию клиентоориентированности, представить абонентам еще 18 магазинов с новой концепцией, расширить сферу деятельности на освобожденных территориях, и продолжить инвестировать и в социальные проекты.