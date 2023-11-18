SpaceX осуществила второй тестовый запуск огромной ракеты-носителя Super Heavy с кораблем Starship

Компания SpaceX сегодня осуществила второй тестовый запуск 122-метровой ракетной системы Starship. Ракета-носитель Super Heavy с космическим кораблем Starship успешно стартовала с космодрома в Техасе. Super Heavy обладает 33 ракетными двигателями Raptor, тогда как у корабля таких двигателей шесть. Все двигатели Super Heavy отработали в штатном режиме.

Через несколько минут произошло отделение Starship, который поднялся на высоту 148 км через 8 минут после запуска. Планировалось, что первая ступень Super Heavy должна приземлиться на плавучую платформу в Тихом океане примерно через полтора часа после запуска. Первая ступень ракеты после отделения взорвалась в воздухе, а с кораблем была потеряна связь примерно через 10 минут полета. SpaceX сообщила, что после того, как связь была потеряна, из центра управления полетом на аппарат послали команду на самоуничтожение.

SpaceX планирует использовать ракету и корабль для самых разных миссий, начиная с вывода на орбиту интернет-спутников Starlink нового поколения, и заканчивая возвращением людей на Луну, а в перспективе и доставку астронавтов на Марс. Starship сможет выводить на околоземную орбиту до 150 тонн грузов в многоразовом режиме и до 250 т в одноразовом. Также новая огромная ракета сможет доставлять до 150 тонн грузов на Луну и Марс.

Первая попытка SpaceX запустить корабль Starship на орбитальную высоту в апреле этого года закончилась провалом. Ракета поднялась на высоту 38 км после чего начала неконтролируемо вращаться и падать, а на высоте около 30 км произошел взрыв. Нештатная ситуация произошла в момент, когда должно было состояться отделение второй ступени от первой, но система не сработала. В целях безопасности ракету пришлось ликвидировать в воздухе.

После запуска в земле образовалась воронка, бетонные куски разлетелись по территории, пострадала окружающая среда, некоторые виды дикой природы которой находятся под угрозой исчезновения. Запуск также вызвал пожар площадью около 16 000 м2 на территории государственного парка.