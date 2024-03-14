Представлены «заряженные» электрокары Volkswagen ID.3 GTX и ID.7 GTX Tourer

Компания Volkswagen расширила линейку спортивных моделей GTX сразу двумя «заряженными» электромобилями. Это 326-сильный заднеприводный хетчбэк ID.3 GTX и полноприводный 335-сильный универсал ID.7 GTX Tourer.

Хетчбэк Volkswagen ID.3 GTX будет предложен в двух вариантах: базовом с 286-сильной электрической установкой и топовом, с приставкой Performance в названии, который выдает те самые 326 л.с. Тяговая аккумуляторная батарея в обоих случаях одинаковая — емкостью 79 кВт·ч.

Версия ID.3 GTX отличается от обычного ID.3 в более агрессивном переднем бампере, черных глянцевых акцентах на кузове и новых 20-дюймовых колесных дисках. В салоне установлены кресла с более развитой боковой поддержкой.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer стал самым мощным универсалом компании за всю историю. Он получил двухмоторную электрическую силовую установку суммарной мощностью 335 л.с. и новую тяговую батарею емкостью 86 кВтч с поддержкой быстрой зарядки постоянным током.

ID.7 GTX Tourer отличается от обычного ID.7 внешним оформлением и изменениями в салоне. Он имеет более спортивный вид, а также 20- или 21-дюймовые колесные диски Skagen. Салон украшен акцентными красными вставками и строчкой, а также логотипами GTX на сиденьях и руле.

Запас хода моделей назван не был. Электромобили получили поддержку технологий Apple CarPlay, Android Auto, двухзонный климат-контроль и проекционный дисплей дополненной реальности. Все это доступно уже в стандартной комплектации. Кроме того, Volkswagen предлагает голосового помощника IDA и ChatGPT. Для помощи водителю имеется ассистент дорожных знаков и автоматическое экстренное торможение. Водитель получает предупреждение о препятствиях на дороге, вроде машин скорой помощи или аварий. В пакете Connected Travel Assist есть адаптивный круиз-контроль и помощь при движении по полосе. Ожидается, что предварительные продажи моделей стартуют этой весной.