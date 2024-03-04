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5 марта, 2024
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Samsung выпустил бюджетный смартфон Galaxy F15 5G

Samsung Galaxy F15 5G

Компания Samsung сегодня представила в Индии смартфон Galaxy F15 5G. Аппарат оказался практически идентичен представленной ранее модели Galaxy A15 5G. Отличия состоят только в емкости аккумулятора и объеме ОЗУ. Galaxy F15 5G получил батарею на 6000 мАч — это на 1000 мАч больше, чем у Galaxy A15 5G. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт (блок питания в комплект поставки не входит).

Напомним остальные характеристики. Samsung Galaxy F15 оснащен 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2340 пикселей, частотой обновления 90 Hz и пиковой яркостью до 800 нит. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 6100. В основную камеру входят датчик на 50 Мп (f/1.8, автофокус), 5 Мп модуль для широкоугольной съемки (f/2.2) и 2 Мп сенсор (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 13 Мп.

Есть модем 5G, слот для карт microSD, стандартный разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Программная платформа — Android 14 с интерфейсом One UI 6.0. Пользователям обещают четыре поколения обновлений, а также пять лет патчей безопасности.

Продажи Samsung Galaxy F15 5G в Индии стартуют сегодня. Цены такие: 4/128 Gb — $195, 6/128 Gb — $205.

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