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5 марта, 2024
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Представлен игровой ноутбук MSI Blade Shadow 16/17 2024

MSI Blade Shadow

Компания MSI представила игровой ноутбук Blade Shadow 16/17 2024 модельного года. Устройство доступно с IPS-экраном диагональю 16 или 17 дюймов разрешением 2560×1660 пикселей, частотой 240 Hz и охватом 100% цветовой гаммы DCI-P3.

MSI Blade Shadow

MSI Blade Shadow 2024 оснащен процессором Intel Core i7-14700HX (20 ядер, 28 потоков, до 5,5 GHz) и дискретной графикой Nvidia на выбор: RTX 4060 Laptop или RTX 4070 Laptop. Система охлаждения включает два вентилятора и пять тепловых трубок.

Емкость аккумулятора составляет 65 Втч, в оснащение входит 200-ваттный блок питания. Набор портов включают USB 3.2 Gen2 Type-C (поддержка PD), три USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1 и RJ45. Клавиатура имеет 24 зоны подсветки.

Цена за версию с 16 Gb ОЗУ и 1 Tb SSD составляет $1090. Топовая версия стоит $1300.

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