Samsung представил доступные смартфоны Galaxy A15 и A25 5G

Компания Samsung расширила ассортимент смартфонов начального уровня сразу двумя моделями – Galaxy A15 и A25 5G. Смартфоны получили плоские корпуса с характерным элементом под названием Key Island («кнопочный остров») вокруг кнопок включения и регулировки громкости.

Samsung Galaxy A15 предлагается в двух модификациях: с поддержкой сетей LTE и 5G. Первая версия построена на базе процессора MediaTek Helio G99, объем ОЗУ составляет 8 Gb, ПЗУ – 128/256 Gb. Вторая получила процессор Dimensity 6100+ и единственный вариант объема памяти 8/256 Gb. Обе модификации оснащены 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2340 пикселей, частотой обновления 90 Hz и пиковой яркостью до 800 нит. В основную камеру входят датчик на 50 Мп (f/1.8, автофокус), 5 Мп модуль для широкоугольной съемки (f/2.2) и 2 Мп сенсор (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 13 Мп, есть поддержка режима съемки видео 1080p@30fps.

Samsung Galaxy A25 5G оборудован 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью до 1000 нит. Аппаратная платформа включает процессор Exynos 1280, 6/8 Gb ОЗУ и накопитель объемом 128 Gb. Основной блок камер состоит из главного 50 Мп датчика (f/1.8, OIS), широкоугольного модуля на 8 Мп (f/2.2, угол обзора 120˚), а также 2 Мп датчика (f/2.2) для макросъемки. Фронтальная камера такая же, как в модели Galaxy A15.

Обе смартфона оснащены аккумуляторами на 5000 мАч и поддерживают быструю зарядку на 25 Вт. Устройства работают под управлением операционной системы Android 14 с оболочкой One UI 6.0.

Цена модели Galaxy A15 4G начинается с $205, Galaxy A15 5G стоит $259, а Galaxy A25 5G — с $271. Доступные цвета корпуса: желтый, черный и два оттенка синего. Продажи смартфонов 16 декабря начнутся во Вьетнаме, а позже новинки появятся и на других рынках.