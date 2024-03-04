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5 марта, 2024
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Redmi G Pro 2024 — игровой ноутбук с Core i9-14900HX и RTX 4060

Redmi G Pro 2024

Компания Xiaomi представила в Китае новый игровой ноутбук Redmi G Pro 2024. Устройство получило 16-дюймовую панель с разрешением 2,5K, частотой обновления 240 Hz, яркостью 500 нит, временем отклика 3 мс и охватом 100% sRGB. Возможна синхронизация с другими устройствами Xiaomi при помощи HyperOS Connect.

Redmi G Pro 2024

Redmi G Pro 2024 оснащен процессором Intel Core i9-14900HX и видеокартой RTX 4060 (140 Вт), а также новой системой охлаждения Ice Cooling из двух кулеров, радиатора и тепловых трубок, позволяющая отводить 210 Вт.

Конфигурация предложена только одна – с 16 Gb ОЗУ DDR5-5600 и SSD PCIe 4.0 объемом 1 Tb. Но ноутбук имеет два слота SO-DIMM и два разъема M.2 для установки твердотельных накопителей (до 8 Tb). Из внешних портов ноутбук получил Thunderbolt 4, три USB-A 3.2 Gen 2, UBS-A 2.0, MiniDP 1.4, HDMI 2.1, RJ45, 3,5 мм и интерфейс для SD-карты.

Цена игрового ноутбука Redmi G Pro 2024 в Китае составляет $1249.

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