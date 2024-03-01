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1 марта, 2024
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Названы победители премии MWC 2024 Awards

MWC 2024 Awards

В последний день выставки MWC 2024 в Барселоне состоялась церемония Global Mobile Awards (GLOMO), в ходе которой были названы наиболее отличившиеся на мероприятия устройства и технологии. В общей сложности было присуждено 28 наград в шести категориях, четыре из которых это отдельно взятые гаджеты и мобильный процессор.

Категория «Лучший смартфон»

Победителями категории стали смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Устройства получили награду за «выдающуюся производительность, инновации и лидерство». Соперники у смартфонов были достойные — iPhone 15 Pro, OPPO Find N3, а также серия Samsung Galaxy S23.

Категория «Прорывные инновации»

MWC 2024 Awards

Лучшим стал мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm за «инновации в аппаратном и программном обеспечении смартфонов». В номинации также участвовали кремний-углеродный аккумулятор Honor Magic V2 и алгоритмы Google для ИИ-обработки изображений.

Категория «Лучшее потребительское устройство»

MWC 2024 Awards

Награду получил флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. В списке финалистов также были устройства из самых разных сегментов: смартфон Motorola Defy 2 со спутниковой связью от Bullitt, гарнитура HTC Vive XR Elite и умные часы HUAWEI Watch Ultimate.

Категория «Лучший в шоу»

Honor Magic V2 RSR

Высшую награду получил складной смартфон Honor Magic V2 RSR Porsche Design, мировая презентация которого состоялась на MWC 2024.

С полным списком номинантов и победителей можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

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